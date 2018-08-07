Любовница мужа Ани Лорак замахнулась на звание "Мисс Украина Вселенная-2018" (фото)

Финал "Мисс Украина Вселенная-2018" состоится 14-го августа.

Любовница мужа мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу Яна Беляева готовится к финалу конкурса красоты.

Яна - финалистка "Мисс Украина Вселенная-2018". Однако комментировать личную жизнь девушки оргкомитет конкурса отказался, передает ТаблоID.

Читайте такжеУлетела с дочкой: Ани Лорак нарушили молчание после новости об измене мужа

Как рассказала конкурсантка организаторам "Мисс Украина Вселенная", наибольшее влияние на формирование ее личности имела книга Фредерика Бегбедера "Любовь живет три года".

Также Беляева заверила, что активно помогает приютам для животных.

На просьбу рассказать о любви в ее жизни Яна ответила: "Любовь - самое главное, что есть в нашей жизни. Но самое важное - любовь к своим родным и близким".

Финал "Мисс Украина Вселенная-2018" состоится 14-го августа.

Напомним, в конце июля мужа Ани Лорак заметили в одном из киевских караоке в объятиях молодой девушки. Мурат нежно обнимал спутницу и гладил внутреннюю сторону ее бедра. Ночное заведение пара якобы также оставила вместе.