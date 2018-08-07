"Худышка" Настя Каменских произвела фурор в сети фото без макияжа
14:12, 07 августа 2018Общество
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Настя Каменских очаровала красотой без макияжа.
Каменских предстала в нежном образе / фото instagram.com/kamenskux
Известная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, показала новое фото без макияжа.
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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram и подписала его "Summergirl". Фотография набрала более 45 тысяч лайков.
Поклонники певицы в комментариях восхищаются ее естественной красотой: на фото она позирует без макияжа. "Красотка", "Великолепная!", "Очень видно, что похудели!", "Стареет", "Не стоит так худеть", "Захудала напрочь", - пишут фаны.
Ранее известная украинская исполнительница Настя Каменских (NK) оказалась под капельницей.
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