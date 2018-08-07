"Худышка" Настя Каменских произвела фурор в сети фото без макияжа

Настя Каменских очаровала красотой без макияжа.

Известная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, показала новое фото без макияжа.

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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram и подписала его "Summergirl". Фотография набрала более 45 тысяч лайков.

Поклонники певицы в комментариях восхищаются ее естественной красотой: на фото она позирует без макияжа. "Красотка", "Великолепная!", "Очень видно, что похудели!", "Стареет", "Не стоит так худеть", "Захудала напрочь", - пишут фаны.

Ранее известная украинская исполнительница Настя Каменских (NK) оказалась под капельницей.