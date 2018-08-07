Умер художник, нарисовавший героев мультфильма "Каникулы в Простоквашино"

Шер известен как автор всех героев и иллюстраций к мультфильму "Каникулы в Простоквашино".

Умер художник-мультипликатор, создатель образов героев "Каникул в Простоквашино" Аркадий Шер.

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Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России. "С глубоким прискорбием сообщаем, что на 85-м году не стало нашего друга, коллеги, талантливого художника-мультипликатора Аркадия Соломоновича Шера",- говорится в сообщении.

Шер в 1959-1992 годах работал на киностудии "Союзмультфильм", сначала - прорисовщиком (около 40 фильмов), с 1979 - художником-постановщиком.

Ранее скончался актер Олег Анофриев, озвучивший множество советских мультфильмов, в том числе и "Бременских музыкантов". Актеру было 87 лет.