Умер художник, нарисовавший героев мультфильма "Каникулы в Простоквашино"
13:51, 07 августа 2018Общество
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Шер известен как автор всех героев и иллюстраций к мультфильму "Каникулы в Простоквашино".
Шер ушел из жизни в возрасте 84 лет / фото kino-teatr.ru
Умер художник-мультипликатор, создатель образов героев "Каникул в Простоквашино" Аркадий Шер.
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Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России. "С глубоким прискорбием сообщаем, что на 85-м году не стало нашего друга, коллеги, талантливого художника-мультипликатора Аркадия Соломоновича Шера",- говорится в сообщении.
Шер в 1959-1992 годах работал на киностудии "Союзмультфильм", сначала - прорисовщиком (около 40 фильмов), с 1979 - художником-постановщиком.
Ранее скончался актер Олег Анофриев, озвучивший множество советских мультфильмов, в том числе и "Бременских музыкантов". Актеру было 87 лет.
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