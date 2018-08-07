С продюсером Константином Меладзе произошел инцидент на КПП во время выезда из Украины
13:40, 07 августа 2018Общество
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Инцидент с продюсером Константином Меладзе на КПП "Лужанка – Берегшурань" произошел вчера вечером, 6 августа.
Стражи границы обнаружили небольшие потертости в паспорте Меладзе / Фото из открытых источников
Так по информации Мукачевского пограничного отряда, Константин Меладзе на автомобиле пересек КПП «Лужанка» в сторону на выезд из Украины вчера, около 18:40 часов.
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В то же время, источники Мukachevo.net информируют, что уже на венгерской стороне венгерские стражи границы обнаружили небольшие потертости в паспорте Меладзе, что есть нарушения, на основании которого его могли не пустить в ЕС и вернуть обратно.
Впрочем, как опять же официально подтвердили Mukachevo.net в пограничном отряде, назад Константин Меладзе пока не возвращался.
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