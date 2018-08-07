Во Львовской области значительно возросло количество госпитализированных детей из-за отравления в ресторане отеля

Всего в больницу попали 26 детей в возрасте 10-17 лет и один взрослый.

Во Львовской области количество госпитализированных из-за употребления еды в гостинице, расположенной в одном из сел Пустомытовского района, увеличилось до 27 человек.

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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области. Согласно сообщению, по состоянию на сегодняшний день, 7 августа, в целом в больницу госпитализированы 26 несовершеннолетних в возрасте 10-17 лет и один взрослый.

В ведомстве также отметили, что сообщение от медиков о том, что в инфекционную больницу госпитализированы 11 несовершеннолетних и один взрослый с диагнозом «пищевая токсикоинфекция» поступило в Пустомытовский отдела полиции 6 августа.

«Полицейские установили, что все они являются жителями Хмельницкой области в возрасте 12-16 и 25 лет. Также правоохранители выяснили, что все они отдыхали в гостинице одного из сел Пустомытовского района, где и питались», - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса ("нарушение правил борьбы с эпидемиями"). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до трех лет ограничения свободы.

Полицейские устанавливают причину массового отравления, проводят досудебное расследование. Назначены экспертизы.

Как сообщал УНИАН, вечером 6 августа во Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступили сообщения о госпитализации в областную инфекционную клиническую больницу 17 пациентов с предварительным диагнозом «пищевая токсикоинфекция», из них - 16 детей.

Все госпитализированные проживали и питались в гостинице «Джем Раковец», которая расположена недалеко от Львова - в селе Раковец Пустомытовского района.

Пострадавшие - жители Шепетовского района Хмельницкой области. По состоянию на утро 7 августа они находились в состоянии средней тяжести.