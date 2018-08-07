Легенда украинской эстрады София Ротару сегодня отмечает 71-й день рождения (видео)

Сейчас певица посвящает большинство времени семье, в частности, двум взрослым внукам – Анатолию и Софии.

Сегодня отмечает День рождения София Ротару. Певице исполнился 71 год.

Интересные факты из жизни звезды, преодолевшей путь от деревенской девушки из многодетной семьи до легенды эстрады, раскрываются в сюжете «Завтрака с 1+1».

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Ротару родилась в Маршинцах Черновицкой области и была второй из шести детей. В семье все любили петь. А особенно мелодично звучала София. За это односельчане прозвали ее «Буковинским соловушком».

«Всегда считала, что мое рабочее место – сцена. Я буду петь, пока живу», - заявляет певица.

София Ротару рано стала популярной. В 17 – победила на Республиканском фестивале народных талантов. Тогда ее фото напечатали на обложке журнала «Украина», который читали во всем Советском Союзе. Так ее впервые увидел и влюбился будущий муж Анатолий Евдокименко. Они стали друг для друга любовью на всю жизнь.

«Я однолюбка. Я любила, люблю и останусь верной одному человеку - моему мужу Анатолию Евдокименко. Я часто вижу его во сне и живу лишь воспоминаниями о нем», - говорит певица.

София Михайловна никогда не боялась экспериментов в творчестве. Она первая из советских певиц вышла на сцену в брюках. Пробовала себя в разных жанрах и даже как рок-исполнительница.

«Трудности – это очень хорошо, они меня стимулируют, и процесс достижения поставленной цели становится еще более интересным», - говорит Ротару.

Сейчас София Ротару большую часть времени посвящает семье. Имеет двух взрослых внуков – Анатолия и Софию. Несмотря на звездный статус, она никогда не стыдилась своего простого происхождения, обожает рыбалку и с удовольствием занимается хозяйством.

В июне 70-летняя София Ротару поделилась ярким фото с сыном и внучкой на отдыхе в Лондоне