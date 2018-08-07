Во Львовской области после ужина в ресторане отеля отравились 16 детей

По состоянию на утро 7 августа пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

Во Львовской области 16 детей и один взрослый попали в больницу с пищевым отравлением после питания в ресторане гостиницы, в которой они проживали.

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Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 6 августа в период с 21:58 до 23:55 во Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступили сообщения о госпитализации в областную инфекционную клиническую больницу 17 пациентов с предварительным диагнозом «пищевая токсикоз- инфекция», из них 16 детей (2001 - 2006 годов рождения).

Все госпитализированные проживали и питались в гостинице «Джем Раковец», которая расположена неподалеку от Львова - в селе Раковец Пустомытовского района.

Пострадавшие - жители Шепетовского района Хмельницкой области - по состоянию на утро 7 августа находятся в состоянии средней тяжести.