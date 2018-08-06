Украинцы массово забывают прийти по свои заграничные паспорта

Документы хранятся год с даты оформления.

В Украине более 280 тысяч людей, которые заплатили за оформление заграничного паспорта, прошли процедуру, но не явились в подразделения Государственной миграционной службы для его получения.

Больше всего среди таких жителей Черновицкой области – 13,6 тыс., говорится в сообщении ГМС.

Документы хранятся год с даты оформления. Оплаченные за оформление средства владельцам утилизированных паспортов не возвращают.

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С января 2015-го по август 2018-го оформлено почти 9,5 млн биометрических документов.

Ранее в ГМС заявляли, что все граждане Украины получают загранпаспорта вовремя. Сейчас документы выдаются в течение 7 и 20 рабочих дней в зависимости от суммы оплаченного административного сбора.