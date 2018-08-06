Измену мужа Ани Лорак прокомментировали в окружении пары

Ани Лорак продолжает хранить молчание и никак не комментирует назревший семейный кризис.

После появившейся в СМИ информации об изменах мужа опальной украинской певицы Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу в окружении пары поговаривают, что его не впервые застают с представительницами прекрасного пола.

Ани Лорак, по их словам, всеми силами пытается сохранить лицо, прощая адюльтеры, передает "СтарХит".

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Однако сотрудники и гости заведения, принадлежащего супругу Лорак, оправдывают его.

"Мы здесь всегда видим Мурата либо одного, либо в компании друзей. У Ани, наверное, другие представления об отдыхе. Знакомы мы давно, он порядочный, любит свою семью. Но не отрицаю, что каждый мужчина может попасть в такую ситуацию, если перед ним будет назойливо вертеться дама. Такова наша натура", - поделился диджей Андрей.

Напомним, что в конце июля мужа Ани Лорак заметили в одном из киевских караоке в объятиях молодой девушки. Мурат нежно обнимал спутницу и гладил внутреннюю сторону ее бедра. Ночное заведение пара якобы также покинула вместе.