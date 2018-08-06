Эпатажная украинская певица восхитила сеть откровенным фото

16:57, 06 августа 2018
Общество
958 1
Астафьева позировала в купальнике / фото instagram.com/da_astafieva

Читайте такжеУкраинская звезда Playboy "засветила" грудь в пикантной фотосессии

На опубликованном в Instagram снимке артистка позировала перед камерой в откровенном купальнике из блестящих пайеток и соломенной шляпе.

"С летом в этом году разговор короткий", − подписала Астафьева фотографию.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее Астафьева демонстрировала поклонникам новый образ, примерив парик блондинки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Даша Астафьева