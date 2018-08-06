Эпатажная украинская певица восхитила сеть откровенным фото
16:57, 06 августа 2018Общество
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Снимок Даши Астафьевой набрал почти 11 тысяч лайков.
Астафьева позировала в купальнике / фото instagram.com/da_astafieva
Украинская певица, бывшая солистка эпатажной группы Nikita и модель Даша Астафьева поделилась новым откровенным фото.
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На опубликованном в Instagram снимке артистка позировала перед камерой в откровенном купальнике из блестящих пайеток и соломенной шляпе.
"С летом в этом году разговор короткий", − подписала Астафьева фотографию.
Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее Астафьева демонстрировала поклонникам новый образ, примерив парик блондинки.
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