Эпатажная украинская певица восхитила сеть откровенным фото

Снимок Даши Астафьевой набрал почти 11 тысяч лайков.

Украинская певица, бывшая солистка эпатажной группы Nikita и модель Даша Астафьева поделилась новым откровенным фото.

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На опубликованном в Instagram снимке артистка позировала перед камерой в откровенном купальнике из блестящих пайеток и соломенной шляпе.

"С летом в этом году разговор короткий", − подписала Астафьева фотографию.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее Астафьева демонстрировала поклонникам новый образ, примерив парик блондинки.