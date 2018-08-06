«Мисс Украина-Вселенная»: как проходит подготовка к конкурсу (фото)
13:00, 06 августа 2018Общество
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Гости 14 августа первыми узнают имя девушки, которая станет лицом нашей страны и будет представлять Украину на самом престижном международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная — 2018».
Подготовка к финалу конкурса «Мисс Украина-Вселенная» / jetsetter.ua
Финал конкурса красоты «Мисс Украина-Вселенная — 2018» пройдет 14 августа в торжественной и роскошной обстановке зала BallRoom Fairmont Grand Hotel Kyiv.
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Гости вечера первыми узнают имя девушки, которая станет лицом нашей страны и будет представлять Украину на самом престижном международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная — 2018».
Об этом сообщает JetSetter.ua. Уже завтра можно будет ближе познакомитесь с финалистками конкурса и сможете проголосовать за понравившуюся кандидатку — обладательницу короны с бриллиантами и топазами.
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