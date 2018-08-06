«Мисс Украина-Вселенная»: как проходит подготовка к конкурсу (фото)

13:00, 06 августа 2018
Общество
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Подготовка к финалу конкурса «Мисс Украина-Вселенная» / jetsetter.ua

Финал конкурса красоты «Мисс Украина-Вселенная — 2018» пройдет 14 августа в торжественной и роскошной обстановке зала BallRoom Fairmont Grand Hotel Kyiv. 

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Гости вечера первыми узнают имя девушки, которая станет лицом нашей страны и будет  представлять Украину на самом престижном международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная — 2018». 

Об этом сообщает JetSetter.ua. Уже завтра можно будет ближе познакомитесь с финалистками конкурса и сможете проголосовать за понравившуюся кандидатку — обладательницу короны с бриллиантами и топазами.

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Теги: #Мисс Вселенная