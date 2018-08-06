"Помогли мультики": известный нигерийский певец рассказал, как выучил украинский язык

Лео Мантису помогли в изучении украинского языка детские мультики

Популярный нигерийский музыкант, участник шоу Голос країни Лео Мантис (Леонардо Ободоеке) рассказал, как ему удалось почти безупречно выучить украинский язык.

В интервью журналу Ukrainian People он признался, что по приезде в Тернополь из Нигерии прилагал очень много усилий, чтобы выучить язык страны, ставшей для него второй родиной.

Читайте такжеЖурналисты узнали, сколько мог потратить Винник на день рождения в Доминикане (видео)

"Каждый день в три часа ночи (днем Леонардо учился в Тернопольском медицинском университете) я занимался грамматикой, склонением, лексикой... К сожалению, в Интернете очень мало учебных материалов, которые могут помочь в изучении украинского, поэтому было сложнее. Также смотрел мультфильмы, ведь они придуманы для детей, там, как правило, очень простые предложения, и герои используют легкий разговорный язык. Моим любимым был "Чип и Дейл", о двух бурундуках. Они очень быстро говорили, иногда я не успевал услышать и понять, но это помогало мне воспринимать язык на слух. Еще один помощник - разного рода литература, много читал украинских произведений", - отметил музыкант.