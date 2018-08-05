Ани Лорак сняла обручальное кольцо после новости об измене мужа

На фото 39-летняя певица позирует перед зеркалом в черном платье.

Опальная украинская певица Ани Лорак, которая переехала в Россию, не комментирует слухи об измене мужа, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, которые появились в СМИ.

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Исполнительница долгое время не публиковала фотографий в соцсети. Однако, опубликовала новую Instagram-сториз.

На фото 39-летняя певица позирует перед зеркалом в черном платье, где отчетливо видна правая рука Лорак, на которой отсутствует обручальное кольцо на безымянном пальце.

Как сообщалось ранее, пока Ани Лорак выступала перед латвийской публикой, ее муж тоже срывал аплодисменты — в киевском караоке-клубе. Мурат появился в заведении со стройной брюнеткой — их бурное свидание попало в объектив.