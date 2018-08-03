Glavred.info провел глобальный редизайн сайта

Украинское интернет-издание Glavred.info, которое входит в группу «1+1 медиа», провело глобальное обновление сайта. Ресурс кардинально изменил архитектуру и айдентику. Над проектом редизайна онлайн-медиа работала команда 1+1 Digital.

Важным изменением сайта стали адаптивный веб-дизайн, цветовое решение, логотип и повышение скорости загрузки страниц. Нововведения призваны улучшить пользовательский опыт посетителей Glavred.info.

«Более полугода мы проводили тщательный анализ поведения аудитории. Как результат – была изменена структура сайта, подобраны новые шрифты, цветовое сочетание. Большое внимание мы уделили мобильной версии сайта, а также удобству чтения на наиболее распространенных разрешениях экранов Tablet PC. Мы надеемся, что пользователям понравится финальный продукт», – рассказал Артем Ковалев, руководитель информационного агентства УНИАН и сайта Glavred.info.

Помимо редизайна, Glavred.info анонсировал перемены в контентной части. В частности, будет увеличено количество аналитических материалов, а также упрощена система онлайн-чатов читателей с приглашенными экспертами.

«Сайт изменился не только внешне, параллельно мы работали над новой концепцией издания. Поэтому читателей ждет еще больше интересной и полезной информации, взаимодействия с социальными сетями, интерактивного контента. Также в планах – запуск украинской версии сайта. Изначально издание было украиноязычным, со временем осталась только русская версия. Мы намерены исправить это недоразумение в ближайшее время», – отметила главный редактор Glavred.info Уляна Кондратенко.