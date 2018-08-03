Журналисты узнали, сколько мог потратить Винник на день рождения в Доминикане (видео)

Винник порадовался, что благодаря разнице во времени его день рождения продлился на семь часов дольше.

Свой 45-й день рождения феномен украинской сцены Олег Винник отметил в Доминикане. Фото с отдыха певец разместил в одной из социальных сетей.

Как сообщает ТСН, Винник показал, что купался в бассейне, взбирались на пальму с кокосами, пил кокосовый сок. Цены на такой отдых стартуют от 260 тысяч гривень за неделю.

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На фан-странице его жены Таюне, которую он не афиширует, красуется фото погоды в Доминикане. Но фотографий с женой сам Винник не показал. Зато он порадовался, что благодаря разнице во времени его день рождения продлился на семь часов дольше, а всех фанатов поблагодарил за поздравления. "Я хочу вам пожелать, чтобы у вас всех были такие дни рождения, как у меня в этом году. И хочу, чтобы все сбывалось и у вас, что вы мне пожелали", - заявил Винник.

Как сообщал УНИАН, ранее Винник стал преподавателем в институте Поплавского.