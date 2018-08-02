На пальме и в лучах солнца: как любимец миллионов Олег Винник отпраздновал свой юбилей (фото, видео)

Певец, который уже много лет никак не готовится к этому празднику, а сюрпризы ему всегда устраивают родные и друзья.

Во вторник, 31 июля, популярный украинский певец Олег Винник отметил день рождения. Музыканту исполнилось 45 лет.

Певец, который уже много лет никак не готовится к этому празднику, а сюрпризы ему всегда устраивают родные и друзья, рассказал в своем Instagram, что этот год не стал исключением.

Чтобы отпраздновать 45-летие артиста, близкие подарили Олегу Виннику поездку в солнечную Доминикану.

«На день рождения мне подарили... пальму!», – пошутил музыкант под фото, на котором он взобрался на тропическое дерево.

Также Олег Винник порадовал поклонников снимками своего отдыха в бассейне и на фоне чистого бирюзового моря.