На пальме и в лучах солнца: как любимец миллионов Олег Винник отпраздновал свой юбилей (фото, видео)
16:14, 02 августа 2018Общество
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Певец, который уже много лет никак не готовится к этому празднику, а сюрпризы ему всегда устраивают родные и друзья.
Олегу Виннику - 45 / соцсети
Во вторник, 31 июля, популярный украинский певец Олег Винник отметил день рождения. Музыканту исполнилось 45 лет.
Певец, который уже много лет никак не готовится к этому празднику, а сюрпризы ему всегда устраивают родные и друзья, рассказал в своем Instagram, что этот год не стал исключением.
Чтобы отпраздновать 45-летие артиста, близкие подарили Олегу Виннику поездку в солнечную Доминикану.
«На день рождения мне подарили... пальму!», – пошутил музыкант под фото, на котором он взобрался на тропическое дерево.
Также Олег Винник порадовал поклонников снимками своего отдыха в бассейне и на фоне чистого бирюзового моря.
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