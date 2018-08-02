Умер актер из "Жестокого романса" и "Вечного зова"

15:29, 02 августа 2018
Общество
578 0
Юрий Мартынов. Кадр из фильма "Вечный зов" 

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного театра киноактера.

Читайте такжеВ РФ умер звезда сериала "Дальнобойщики"

Сыграл более чем в 120 фильмах, среди которых – "Жестокий романс", "Вокзал для двоих", "Тени исчезают в полдень", "Неуловимые мстители", "Тот самый Мюнхгаузен", "Вечный зов".

Как сообщал УНИАН, 18 июля умер актер Владислав Жуковский, который снимался в "Улицах разбитых фонарей".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #смерть#актер