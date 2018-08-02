Умер актер из "Жестокого романса" и "Вечного зова"

У Юрия Мартынова были роли в таких популярных картинах, как "Тени исчезают в полдень" и "Вечный зов".

В возрасте 84 лет скончался советский и российский актер Юрий Мартынов. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного театра киноактера. Читайте такжеВ РФ умер звезда сериала "Дальнобойщики" Сыграл более чем в 120 фильмах, среди которых – "Жестокий романс", "Вокзал для двоих", "Тени исчезают в полдень", "Неуловимые мстители", "Тот самый Мюнхгаузен", "Вечный зов". Как сообщал УНИАН, 18 июля умер актер Владислав Жуковский, который снимался в "Улицах разбитых фонарей".

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