Умер актер из "Жестокого романса" и "Вечного зова"
15:29, 02 августа 2018Общество
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У Юрия Мартынова были роли в таких популярных картинах, как "Тени исчезают в полдень" и "Вечный зов".
Юрий Мартынов. Кадр из фильма "Вечный зов"
В возрасте 84 лет скончался советский и российский актер Юрий Мартынов.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственного театра киноактера.
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Сыграл более чем в 120 фильмах, среди которых – "Жестокий романс", "Вокзал для двоих", "Тени исчезают в полдень", "Неуловимые мстители", "Тот самый Мюнхгаузен", "Вечный зов".
Как сообщал УНИАН, 18 июля умер актер Владислав Жуковский, который снимался в "Улицах разбитых фонарей".
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