В Бердянске прощаются с расстрелянным АТОшником "Сарматом" (фото)

Похоронят убитого АТОшника Виталия Олешко "Сармата" на городском кладбище №2.

В четверг, 2 августа, в Бердянске прощаются с ветераном АТО Виталием Олешко, убитым во дворе своей гостиницы 31 июля.

Читайте такжеУбийство "Сармата": четырем людям сообщено о подозрении

В 12 часов была организована гражданская панихида на площади перед зданием исполкома, передает Berdyansk.biz.

Далее состоится прощание в траурном зале "Надежда вечной жизни". Похоронят Олешко на городском кладбище №2.

Как сообщал УНИАН, 31 июля в Бердянске был убит выстрелом в спину во дворе собственного дома известный активист, участник АТО Виталий Олешко.

На территории Запорожской и Донецкой областей был введен план перехват "Сирена" для задержания преступника.

Днем патрульная полиция Бердянска сообщила, что сотрудники полиции обнаружили автомобиль «Таврия» бордового цвета, на котором предполагаемый убийца Олешко скрылся с места преступления. Отмечалось, что ни водителя, ни пассажиров в салоне не было.

Впоследствии активисты сообщили, что в Запорожской области возле Мелитополя задержали предполагаемого убийцу Олешко. По их данным, действовала группа лиц, преступников опознали свидетели.