"Как дела, котик?": Лобода выложила фото в обнимку с женатым российским певцом

12:47, 02 августа 2018
Общество
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Артистка поделилась совместным фото с российским артистом Александром Реввой / instagram.com/lobodaofficial

Певица Светлана Лобода, которая ведет активную карьерную деятельность в России, поделилась совместным фото с российским артистом Александром Реввой, также известным под псевдонимом Артур Пирожков.

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Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

как дела, котик? @arthurpirozhkov @angelikarevva

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"Как дела, котик?" – написала под фото Лобода. Стоит отметить, что у Александра Реввы есть супруга Анжелика, которую певица отметила в публикации.

Снимок прокомментировали многие пользователи сети: "Провокация, однако", "А как же Линдеманн?", "Мне одной кажется, что между его женой и Лободой есть сходство во внешности?".

Ранее Loboda показала жаркий поцелуй с девушкой в новом клипе SuperStar.

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Теги: #Светлана Лобода#Лобода в России