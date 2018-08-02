"Как дела, котик?": Лобода выложила фото в обнимку с женатым российским певцом
Певица Светлана Лобода, которая ведет активную карьерную деятельность в России, поделилась совместным фото с российским артистом Александром Реввой, также известным под псевдонимом Артур Пирожков.
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Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.
"Как дела, котик?" – написала под фото Лобода. Стоит отметить, что у Александра Реввы есть супруга Анжелика, которую певица отметила в публикации.
Снимок прокомментировали многие пользователи сети: "Провокация, однако", "А как же Линдеманн?", "Мне одной кажется, что между его женой и Лободой есть сходство во внешности?".
Ранее Loboda показала жаркий поцелуй с девушкой в новом клипе SuperStar.