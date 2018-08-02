Под Харьковом 57 парашутисток из 19 стран установили уникальный мировой рекорд (видео)
10:36, 02 августа 2018Общество
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В свободном падении 57 парашутисток собрали большую формацию, а затем дважды ее перестроили - таким образом в небе продемонстрировали три фигуры.
На Харьковщине парашютистки установили мировой рекорд.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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На аэродроме Коротич под Харьковом женщины-скай-дайверы из 19 стран мира прыгнули одновременно с трех самолетов. В свободном падении 57 парашутисток собрали большую формацию, а затем дважды ее перестроили - таким образом в небе продемонстрировали три фигуры. Это достижение стало мировым рекордом.
Но скай-дайверы намерены его побить - в ближайшие два дня они попытаются увеличить количество участниц прыжка до 64, чтобы сделать фигуры в воздухе еще масштабнее.
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