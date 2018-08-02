Ани Лорак "пропала" после измены мужа
Опальная украинская певица Ани Лорак "онемела": последнюю запись на странице в социальной сети Instagram она сделала три дня назад – с фестиваля в Баку.
Обычно активная в интернете, она куда-то исчезла после появление в СМИ информации об изменах ее мужа Мурата Налчаджиоглу.
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Поклонники стали тревожиться: "Мы по Вам очень скучаем, родная", "Ани, куда Вы пропали? Уже три дня никаких новостей".
"Мы пока не готовы делать заявление", "Мы свяжемся с вами, когда будет что сказать", "Мы следим за ситуацией", – такими общими фразами отделываются представители исполнительницы, когда к ним обратились журналисты Dni.ru.
Как сообщали СМИ, пока Ани Лорак выступала перед латвийской публикой, ее муж тоже срывал аплодисменты — в киевском караоке-клубе. Мурат появился в заведении со стройной брюнеткой — их бурное свидание попало в объектив.
Пока Ани Лорак @anilorak выступает на всевозможных фестивалях, её муж тоже срывает аплодисменты — в киевском караоке-клубе. Нам стало известно, что муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу @muratnalca проводит вечера в объятиях молодой киевлянки. Бурное свидание попало в объектив нашего гражданского журналиста. Весь вечер турецкий бизнесмен не отрывал глаз и рук от своей спутницы: Мурат нежно обнимал девушку, гладил внутреннюю сторону её бедра и что-то шептал ей на ухо. Караоке пара покинула также вместе далеко за полночь и изрядно навеселе. Нам удалось узнать, ради кого Мурат пожертвовал репутацией образцового семьянина и отношениями с Ани. Подробнее - по ссылке в профиле! А вы бы простили измену?