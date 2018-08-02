Ани Лорак "пропала" после измены мужа

Поклонники встревожены "исчезновением" Ани Лорак после слухов об изменах ее мужа.

Опальная украинская певица Ани Лорак "онемела": последнюю запись на странице в социальной сети Instagram она сделала три дня назад – с фестиваля в Баку.

Обычно активная в интернете, она куда-то исчезла после появление в СМИ информации об изменах ее мужа Мурата Налчаджиоглу.

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Поклонники стали тревожиться: "Мы по Вам очень скучаем, родная", "Ани, куда Вы пропали? Уже три дня никаких новостей".

"Мы пока не готовы делать заявление", "Мы свяжемся с вами, когда будет что сказать", "Мы следим за ситуацией", – такими общими фразами отделываются представители исполнительницы, когда к ним обратились журналисты Dni.ru.

Как сообщали СМИ, пока Ани Лорак выступала перед латвийской публикой, ее муж тоже срывал аплодисменты — в киевском караоке-клубе. Мурат появился в заведении со стройной брюнеткой — их бурное свидание попало в объектив.