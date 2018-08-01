Полк "Азов" опровергает причастность к своему подразделению подозреваемых в убийстве "Сармата"

Также в полке призвали СМИ проверять правдивость информации, касающейся подразделения.

Информация в средствах массовой информации, что экс-бойца АТО Виталия Олешко (псевдоним «Сармат») в Бердянске (Запорожская область) убили бывшие военнослужащие полка "Азов" является неправдивой, поскольку объявленные в причастности к убийству никогда не имели никакого отношения к подразделению.

Об этом сообщает пресс-служба полка «Азов».

«Буквально сразу (после убийства - УНИАН) в СМИ заявили, что в совершении преступления виновны бывшие военнослужащие полка "Азов". Пресс-служба "Азова" официально заявляет о неправдивости данной информации - лица, которые объявлены причастными к убийству, никогда не имели никакого отношения к нашему подразделению», - говорится в сообщении.

Читайте такжеПод Мелитополем задержали убийцу ветерана АТО "Сармата" и еще троих сообщников - волонтер (фото)

По мнению "Азова", в этой ситуации в очередной раз происходит «грязная манипуляция честным именем полка "Азов" путем очернения его фейковыми свидетельствами непонятных лиц, которые в своих представлениях задним числом приписывают преступникам статус «служили в "Азове».

«Обвинения в причастности нынешних или бывших бойцов нашего подразделения к убийству в Бердянске героя войны за независимость Украины являются абсолютно безосновательными и носят заказной характер с одной целью - очернить полк "Азов", - подчеркнули в пресс-службе.

Также в полку призвали СМИ проверять правдивость информации, которая касается подразделения.

Как сообщал УНИАН, 31 июля 2018 года активиста и участника АТО Виталия Олешко (псевдоним «Сармат») выстрелом в спину убили в Бердянске во дворе собственного дома.

Позже патрульная полиция Бердянска сообщила, что сотрудники полиции обнаружили автомобиль «Таврия» бордового цвета, на котором предполагаемый убийца скрылся с места преступления. Отмечалось, что ни водителя, ни пассажиров в салоне не было.

На территории Запорожской и Донецкой областей был введен план перехват «Сирена» для задержания преступника.

В Запорожской области возле Мелитополя задержали предполагаемого убийцу активиста и ветерана АТО Виталия Олешко.

Журналист Юрий Бутусов в Facebook сообщил о задержании «группы киллеров, убивших Олешко в Бердянске».