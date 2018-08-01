Муж Ани Лорак не раз изменял певице: СМИ рассказали о его похождениях

По некоторым данным, до женитьбы на Ани Лорак Мурат Налкакиоглу был обычным работником турецкого отеля. Якобы звезда сама помогла ему основать бизнес.

Накануне в сети появилась информация, что супруг Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу изменяет ей. Пока что ни он, ни певица никак не прокомментировали информацию о предательстве.

Зато нашлись другие очевидцы похождений Налчаджиоглу. Как сообщают инсайдеры "СтарХит", супруг Ани Лорак никогда не владел собственным бизнесом.

Все, что он сейчас имеет, пришло к нему после свадьбы с певицей. Якобы в Турции он работал в отеле обычным служащим. Благодаря Лорак мужчина обзавелся четырьмя ресторанами. Также инсайдеры утверждают, что он употребляет запрещенные препараты и постоянно отдыхает в компании девушек, с которыми у него явно не дружеские отношения.

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"Предположительно, Яне Беляевой Мурат снимает квартиру. Знакомы они достаточно долго, однако не состояли в романтических отношениях. Поговаривают, что Яна приехала из пригорода. За счет мужа Лорак она успела сделать несколько пластических операций", - рассказали СМИ.

Отмечается, что Ани Лорак в курсе похождений Мурата, но пробует делать вид, что у них ничего не происходит. Певица на многое готова пойти ради счастья дочери. Однако, поговаривают, что иногда муж Ани не отвечает на ее звонки и отказывается общаться с ребенком.

Как сообщали СМИ, пока Ани Лорак выступала перед латвийской публикой, ее муж тоже срывал аплодисменты — в киевском караоке-клубе. Мурат появился в заведении со стройной брюнеткой — их бурное свидание попало в объектив.