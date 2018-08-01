В Украине провели уникальную операцию семилетней девочке с редким генетическим дефектом (видео)

Дети с прогерией обычно умирают в 15-летнем возрасте, но мать единственной украинки с такой болезнью надеется, что ее могут спасти в Бостоне.

7-летняя Ирина Химич имеет редкую болезнь - она стремительно стареет из-за генетического сбоя. Таких случаев за всю историю человечества насчитали две сотни, а в Украине он единственный.

Как сообщает ТСН, девочку пришлось оперировать из-за зубной боли. Риски такие большие, что единственная клиника во всей стране взялась за ее зубы. Ребенка вводят в наркоз, но даже это непросто – слишком узкие дыхательные пути усложняют процесс. Работа происходит в операционной, все врачи очень осторожны. В результате ей пролечили семь зубов, еще два вырвали.

Каждый день родители борются за ее жизнь. Крошечная девочка весит всего 11 килограммов.

Несмотря на то, что лекарства от болезни нет, а дети с прогерией обычно умирают в 15-летнем возрасте, мать не теряет надежды. Единственное место, где изучают эту болезнь – американский Бостон, и туда мама с дочкой собираются лететь, чтобы все же найти выход и спасти девочку.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе через скальпели интернациональной команды врачей прошли более 30 человек, которые получили в АТО повреждения, после которых нуждались в пластических операциях.