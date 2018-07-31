"Властелин волчиц": астролог дала гороскоп для Олега Винника к его юбилею

Идти в президенты артисту Олегу Виннику настоятельно не рекомендует астролог.

Во вторник, 31 июля, празднует свой юбилей кумир миллионов женщин и, как его называют поклонницы, "властелин волчиц" Олег Винник. Артисту исполняется 45 лет.

В сети обнародовали гороскоп, который составила Виннику астролог.

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Предсказание у себя в Facebook "рассекретила" основательница ведьма-бара "Лысая гора" Олеся Остафиева, в баре которой снимали интервью с астрологом, пишет "Главред".

На вопрос: "Олегу Виннику исполняется 45 лет, что можете рассказать о его карте рождения?" – астролог ответил: "Ретроградный Марс, Венера в Деве. Власть ему повредит. И ему, как Иво Бобулу, идти в президенты нельзя".