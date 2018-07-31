"Властелин волчиц": астролог дала гороскоп для Олега Винника к его юбилею
18:07, 31 июля 2018Общество
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Идти в президенты артисту Олегу Виннику настоятельно не рекомендует астролог.
Олег Винник празднует 45-летие / фото УНИАН
Во вторник, 31 июля, празднует свой юбилей кумир миллионов женщин и, как его называют поклонницы, "властелин волчиц" Олег Винник. Артисту исполняется 45 лет.
В сети обнародовали гороскоп, который составила Виннику астролог.
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Предсказание у себя в Facebook "рассекретила" основательница ведьма-бара "Лысая гора" Олеся Остафиева, в баре которой снимали интервью с астрологом, пишет "Главред".
На вопрос: "Олегу Виннику исполняется 45 лет, что можете рассказать о его карте рождения?" – астролог ответил: "Ретроградный Марс, Венера в Деве. Власть ему повредит. И ему, как Иво Бобулу, идти в президенты нельзя".
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