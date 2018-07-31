"Два миллиона никто не дал бы": Приходько рассказала, за сколько "продался" Козловский РФ (видео)

«Не жалею ни одной минуты, что в моей жизни нет России», заявила Приходько.

Анастасию Приходько продолжают звать на выступления в России, однако украинская певица не собирается отказываться от своих позиции в отношении страны-агрессора.

Об этом она рассказала в интервью "Радио Свобода".

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"До сих пор есть. До сих пор звонят некоторые сумасшедшие и зовут в Питер на концерты. Не знаю, может они не в курсе, что я, где я, что тут у нас, но я еще раз говорю. Очень приятно, если 13-летняя девочка это понимает. У нее забрали дом – ну как они могут ездить и развлекать врага? Вы можете себе это представить? Вы можете себе представить, чтобы Клавдия Шульженко поехала в Германию? И мне приятно, что в нашей стране многие артисты понимают, что происходит, и не едут туда. И я уверена, что Виталий Козловский продался за 3 рубля и 2 копейки, я не думаю, что ему дали два миллиона евро, что бы он вышел и сказал: «Россия! С днем победы!», - заявила певица.

Как сообщал УНИАН, украинский певец Виталий Козловский 9 мая выступил в Москве на концерте к российскому празднику «День победы».