Лобода рассказала о пережитом из-за собственной дочери ужасе

По словам Светланы Лободы, детям артистов очень не везет, так как они постоянно лишены внимания родителей.

Двухмесячная дочь украинской певицы Светланы Лободы, которая выступает и получает награды в России, перестала узнавать свою маму.

Об этом рассказала сама артистка, общаясь с поклонниками в Instagram, пишет "СтарХит".

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"Я вчера приехала домой, а она увидела меня и начала плакать, потому что мамы не было неделю дома, и она меня не узнала. Я была в ужасе. Мне понадобилось 15 минут времени, чтобы дать ей понять, что "это я, твоя мамочка, просто у меня много работы", — рассказала Лобода.

По словам певицы, детям артистов очень не везет, так как они постоянно лишены внимания родителей. Лобода также раскрыла нежное прозвище маленькой дочки — дома ее зовут Тилей.

Ранее УНИАН сообщал, ранее популярная украинская певица Светлана Лобода рассказала об отце своей второй дочери. По ее словам, это артист, которого знает весь мир. По сообщениям некоторых СМИ, отцом ребенка является солист рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн.

24 мая Светлана Лобода официально подтвердила, что стала мамой во второй раз. Девочка появилась на свет 24 мая в Лос-Анджелесе в госпитале Сидарс Синай. Вес девочки 3 кг, рост - 48 см. Отметим, что у певицы уже есть 7-летняя дочь Ева от отношений с танцором Андреем Царем.