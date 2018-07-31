Украинская звезда Playboy поделилась горячими фото в прозрачном белье

На фото Даша Астафьева позирует в прозрачном белье черного цвета и атласной накидке.

Украинская певица, экс-солистка эпатажной группы Nikita и модель Даша Астафьева, которая поделилась с поклонниками пикантным снимком, показала еще несколько горячих кадров из этой фотосессии.

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Соответствующие фото артистка опубликовала в своем Instagram. На фото Даша позирует в прозрачном белье черного цвета и атласной накидке.

Откровенные фото Даши всего за несколько часов собрали более 20-ти тысяч лайков и множество восхищенных комментариев.

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