Измена мужа Ани Лорак попала на видео: СМИ показали фото предполагаемой любовницы

Брюнетка - частая гостья в караоке-клубе Мурата Налчаджиоглу Dali Park, где пару и засняли на камеру посетители.

В понедельник, 30 июля, в сети появилась информация о том, что муж скандальной украинской певицы Ани Лорак изменяет ей с молодой киевлянкой.

Так, супруг Лорак Мурат Налчаджиоглу был пойман в столичном клубе Dali Park в компании жгучей брюнетки по имени Яна Беляева. Он весь вечер не сводил с нее глаз, страстно обнимал ее и постоянно гладил внутреннюю часть бедра. "Обозреватель" попытался узнать, кем является любовница Мурата.

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Яна Беляева - молодая киевлянка, выпускница Академии адвокатуры Украины, а сейчас настоящая бизнесвумен. Девушка в Instagram продает одежду и обувь, а ее клиентами являются преимущественно успешные молодые люди.

В свободное время Беляева много путешествует по миру, развлекается в ночных клубах и активно кокетничает с обеспеченными мужчинами.

Также известно, что брюнетка - частая гостья в караоке-клубе Мурата Налчаджиоглу Dali Park, где пару и засняли на камеру посетители. Предположительно, там и состоялось знакомство бизнесвумен и супруга Ани Лорак.

Как сообщали СМИ, пока Ани Лорак выступала перед латвийской публикой, её муж тоже срывал аплодисменты — в киевском караоке-клубе. Мурат появился в заведении со стройной брюнеткой — их бурное свидание попало в объектив.