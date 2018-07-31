В Киеве появился монумент Илье Муромцу с лицом Вырастюка (видео)

Скульптуру по частям транспортировали в парк, где она будет стоять.

В Киеве установили памятник Илье Муромцу.

Выплавили памятник в Вишневом, говорится в сюжете ТСН. Автор бронзового силача Владимир Журавель советует хорошо рассмотреть богатыря, пока его не высадили на высоту. "Лицо богатыря – позировал Василий Ярославович Вырастюк. Здесь можно рассмотреть – это реконструкция шлема из Черной могилы", - рассказал скульптор.

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По Киеву лошадь возили на платформе без накрытия. В столицу сегодня доставили монумент Илье Муромцу. Самая большая его часть – 5-метровый жеребец. Памятник весит до двух тонн. Чтобы легче было везти, богатыря и его коня разъединили.

Парк Дружбы народов переименовали в Муромец, а после двух часов дороги и сам богатырь добрался до нужного места. Разобранный памятник будут собирать в течение трех дней, Илью с лошадью подшлифуют, подкрасят и закрепят на постаменте с патриотической надписью. "Это киевский, украинский богатырь", - заключает скульптор Владимир Журавель.

Ранее сообщалось, что памятник Муромцу будет немалым – 11 метров высотой вместе с гранитным холмом и постаментом.