"Грустная история": сбежавшая в РФ скандальная украинская певица сняла клип в Киеве (видео)
18:01, 30 июля 2018Общество
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Съемки клипа проходили в Киеве, Таисия Повалий рассказала в середине июля, опубликовав короткий ролик со съемочной площадки.
Таисия Повалий, которая поет и получает награды в России, презентовала клип на песню "Ты в глаза мне посмотри", снятый в Киеве.
Видео опубликовано на YouTube-канале исполнительницы.
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"Дорогие друзья! Рада представить вам мое новое видео на песню "Ты в глаза мне посмотри" поэта Михаила Гуцериева и композитора Виктории Коханой. Режиссер видеоклипа – Сергей Солодкий", - написала в Instagram Повалий.
"Очень красивая и необычная история любви! Тая,клип потрясающий!", "Какая грустная история....А так хотелось счастливого завершения", - пишут поклонники.
Съемки клипа проходили в Киеве, Таисия рассказала в середине июля, опубликовав короткий ролик со съемочной площадки.
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