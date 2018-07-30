"Грустная история": сбежавшая в РФ скандальная украинская певица сняла клип в Киеве (видео)

Съемки клипа проходили в Киеве, Таисия Повалий рассказала в середине июля, опубликовав короткий ролик со съемочной площадки.

Таисия Повалий, которая поет и получает награды в России, презентовала клип на песню "Ты в глаза мне посмотри", снятый в Киеве.

Видео опубликовано на YouTube-канале исполнительницы.

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"Дорогие друзья! Рада представить вам мое новое видео на песню "Ты в глаза мне посмотри" поэта Михаила Гуцериева и композитора Виктории Коханой. Режиссер видеоклипа – Сергей Солодкий", - написала в Instagram Повалий.

"Очень красивая и необычная история любви! Тая,клип потрясающий!", "Какая грустная история....А так хотелось счастливого завершения", - пишут поклонники.

Съемки клипа проходили в Киеве, Таисия рассказала в середине июля, опубликовав короткий ролик со съемочной площадки.