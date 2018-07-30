"Какая сочная попа": полуголая Надя Дорофеева прогулялась с Монатиком по улице
15:36, 30 июля 2018Общество
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Монатик на фото одет в строгий костюм, а Надя Дорофеева демонстрирует фигуру в нижнем белье.
Фото моментально набрало десятки тысяч лайков / фото instagram.com/nadyadorofeeva
Певица Надя Дорофеева прогулялась по улице в нижнем белье вместе с Монатиком.
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Соответствующее фото она выложила в Instagram.Монатик на фото одет в строгий костюм, а Дорофеева демонстрирует фигуру в нижнем белье.
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