"Какая сочная попа": полуголая Надя Дорофеева прогулялась с Монатиком по улице

Монатик на фото одет в строгий костюм, а Надя Дорофеева демонстрирует фигуру в нижнем белье.

Певица Надя Дорофеева прогулялась по улице в нижнем белье вместе с Монатиком.

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Соответствующее фото она выложила в Instagram.Монатик на фото одет в строгий костюм, а Дорофеева демонстрирует фигуру в нижнем белье.

Певица и ее коллега недавно выпустили совместный клип на песню "Глубоко". А сейчас они интригуют поклонников яркими совместными фото. Фото моментально набрало десятки тысяч лайков.

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