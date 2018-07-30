"Какая сочная попа": полуголая Надя Дорофеева прогулялась с Монатиком по улице

15:36, 30 июля 2018
Общество
958 1
Фото моментально набрало десятки тысяч лайков / фото instagram.com/nadyadorofeeva

Читайте также"Очень секси": Надя Дорофеева показала соблазнительное фото в купальнике

Соответствующее фото она выложила в Instagram.Монатик на фото одет в строгий костюм, а Дорофеева демонстрирует фигуру в нижнем белье.

#явижуопасность @monatik_official photo by @tanumuino

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Певица и ее коллега недавно выпустили совместный клип на песню "Глубоко". А сейчас они интригуют поклонников яркими совместными фото.  Фото моментально набрало десятки тысяч лайков. 

Ранее Настя Каменских взбудоражила фанатов "голым" нарядом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Надя Дорофеева