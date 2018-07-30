Муж - не денежный мешок и не плечо в шоу-бизе: Ани Лорак призналась в долгах и работе на износ

Ани Лорак заявила, что ей не хватает денег.

Опальная украинская певица Ани Лорак призналась, что тратит намного больше, чем зарабатывает, она является главной "кормилицей" в семье.

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"Сегодня ситуация складывается так, что пока я трачу больше, чем зарабатываю. Я – эдакая девочка, которая без конца работает и которая просто страшно устала. Работаю просто на износ! И все, о чем я мечтаю, чуть сбавить темп, выдохнуть, просто выспаться!", - рассказала звезда в интервью Dni.ru.

Лорак – главный "кормилец" в семье. Ее муж Мурат Налчаджиоглу, по словам певицы, – не денежный мешок, не олигарх и не плечо в шоу-бизнесе, как многие думают. "Это иллюзия, что у меня богатый муж, – рассказала артистка. – Да и в любом случае я воспитана так, что всегда рассчитываю только на себя и не сижу ни у кого на шее".

Ранее журналисты поймали на измене мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу: он провел вечер в объятиях молодой киевлянки в караоке-клубе.