"Как порнозвезда": фото Ани Лорак в откровенном платье раскритиковали в сети
Ани Лорак опубликовала фото со своей поездки на фестиваль "Жара" в Баку, на нем звезда запечатлена в откровенном розовом платье, на каблуках и с нюдовым макияжем.
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Фото певица обнародовала в Instagram В комментариях началось активное обсуждение пластических операций певицы. Многим показалось, что Ани изрядно постарела за последнее время. Другие же считают, что пластика портит ее индивидуальность.
"Не уродуйте себя пластикой, она вам не нужна"; "После пластики стала как все. Никакой индивидуальности. А ведь красотка была"; "Прямо как какая-то порнозвезда"; "А говорит, что не делала операций. Разве не очевидно, что их тут полно?"; - пишут подписчики певицы.
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