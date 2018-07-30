"Как порнозвезда": фото Ани Лорак в откровенном платье раскритиковали в сети

В комментариях началось активное обсуждение пластических операций певицы.

Ани Лорак опубликовала фото со своей поездки на фестиваль "Жара" в Баку, на нем звезда запечатлена в откровенном розовом платье, на каблуках и с нюдовым макияжем.

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Фото певица обнародовала в Instagram В комментариях началось активное обсуждение пластических операций певицы. Многим показалось, что Ани изрядно постарела за последнее время. Другие же считают, что пластика портит ее индивидуальность.

@esterabnerofficial Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 29 Июл 2018 в 1:36 PDT

"Не уродуйте себя пластикой, она вам не нужна"; "После пластики стала как все. Никакой индивидуальности. А ведь красотка была"; "Прямо как какая-то порнозвезда"; "А говорит, что не делала операций. Разве не очевидно, что их тут полно?"; - пишут подписчики певицы.

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