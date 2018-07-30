"Фотошоп и пластика!": снимок внезапно помолодевшей Пугачевой озадачил сеть

Снимок Галкина и Пугачевой набрал почти 300 тысяч лайков.

В сети появилось новое фото российской певицы Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина.

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Снимок муж примадонны разместил на своей странице в Instagram. На фото звездные супруги, как отметили пользователи, выглядят гораздо моложе своих лет.

Так, одни комментаторы в восторге от пары, говорят, что Пугачева и Галкин похожи друг на друга: "Какие вы красивые!", "Внешне уже одинаково смотритесь", "Здесь прям ровестники!", "Пугалкины!". Другие же критикуют супругов за якобы чрезмерное увлечение пластической хирургией: "Фотошоп и пластика! Чему тут радоваться?".

Ранее российский юморист Максим Галкин выложил в сеть фотографию своей супруги-певицы Аллы Пугачевой. На опубликованном в Instagram снимке 69-летняя примадонна российской эстрады позирует в открытой полупрозрачной белой блузе без нижнего белья.