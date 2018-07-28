В Пентагоне не исключают, что КНДР передала США останки не только американских военных
06:09, 28 июля 2018Общество
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В Корейской войне с 1950 по 1953 годы участвовали военнослужащие из 17 стран мира.
REUTERS
Глава Пентагона Джим Мэттис заявил, что КНДР, возможно, передала Вашингтону останки не только американских военных, но и их сослуживцев из Франции и Австралии.
"Вы заметили, что на каждом из ящиков изображен голубой флаг ООН. Мы не знаем, чьи именно останки находятся в них", - сказал Мэттис, отвечая на вопрос журналиста о принадлежности останков 50 военных, которые были переданы США из КНДР.
"Как только мы установим это, останки будут подлежать репатриации, они могут быть возвращены в Австралию... То же самое касается Франции", - подчеркнул глава Пентагона.
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