В Пентагоне не исключают, что КНДР передала США останки не только американских военных

В Корейской войне с 1950 по 1953 годы участвовали военнослужащие из 17 стран мира.

Глава Пентагона Джим Мэттис заявил, что КНДР, возможно, передала Вашингтону останки не только американских военных, но и их сослуживцев из Франции и Австралии.

"Вы заметили, что на каждом из ящиков изображен голубой флаг ООН. Мы не знаем, чьи именно останки находятся в них", - сказал Мэттис, отвечая на вопрос журналиста о принадлежности останков 50 военных, которые были переданы США из КНДР.

"Как только мы установим это, останки будут подлежать репатриации, они могут быть возвращены в Австралию... То же самое касается Франции", - подчеркнул глава Пентагона.