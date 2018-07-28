"Кровавое полнолуние": самое длинное лунное затмение века произошло в ночь на субботу (фото)

Над Землей взошла "кровавая луна". В НАСА говорят, это было самое продолжительное лунное затмение нынешнего века. По киевскому времени оно наступило в 23.21.

Самое длинное затмение века – уже сегодня ночью Месяц оказался в тени Земли. В общем от первой и до последней фазы это необычное явление продолжалось три часа и 55 минут.

Впрочем, с одной точки по всем затемнением так долго наблюдать за никому не удалось. Максимально любоваться явлением найвезучіші смогли час и 43 минуты.

В НАСА говорят, это было самое продолжительное лунное затмение нынешнего века. По киевскому времени оно наступило в 23.21.