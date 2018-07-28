Прокуроры САП завершили досудебное расследование по делу "Держинвестпроекта"

01:37, 28 июля 2018
Общество
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фото УНИАН

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры признали собранные во время досудебного расследования по делу "Держинвестпроекта" доказательства достаточными для составления обвинительного акта.

Об этом сообщает САП в Facebook.

Прокуроры поручили детективам НАБУ сообщить стороне защиты о завершении досудебного расследования и предоставить доступ к материалам досудебного расследования.

В ходе следствия прокуроры САП установили, что в 2012 году из государственного бюджета выделили более 500 млн гривен на ряд национальных проектов.

"В частности, проектов "Качественная вода", предусматривающий установление в крупнейших городах Украины автоматов по розливу питьевой воды, и "Олимпийская надежда-2022", по которому должны быть сведены инфраструктурные объекты для проведения зимних олимпийских игр в Украине", - отметили в САП.

Кроме того, 24 июля в САП согласовали и вручили окончательные сообщения о подозрении в совершении уголовных преступлений восьми подозреваемым, место нахождения которых установлено.

Подозрения в совершении уголовных преступлений касаются ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 205 (приобретение или создание субъектов предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенное повторно), ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах) УК Украины.

"Что касается других соучастников совершения уголовных преступлений, в т.ч. бывшего председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины и его родного брата, который в настоящее время находится в розыске, прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры материалы выделены в отдельное производство и поручено их дальнейшее расследования детективам НАБУ", - добавляют в САП.

В 2012 - 2014 годах Госагентство по инвестициям возглавлял Владислав Каськив.

1 ноября Каськива экстрадировали из Панамы.

В этот же день Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры избрал Каськиву меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога.

Его освободили в зале суда, в течение 5 дней Каськив должен был заплатить залог 160 тысяч. Эту сумму внес юрист Виктор Ермолаев.

Также было известно, что до решения суда Каськив погасил убытки в размере почти 7,5 млн, в нанесении которых его обвиняет прокуратура.

Эту сумму внес отец экс-депутата Евгения Суслова, владелец фермерского хозяйства Иван Суслов.

6 ноября ГПУ обжаловала решение Печерского районного суда.

В 2012 году Каськив подписал соглашение на 1 млрд долларов с испанской кампанией Gas Natural по инвестициям в LNG-терминал в Украине. Позже испанская сторона заявила, что не знает человека, который от их имени подписал контракт. Выяснилось, что этого человека зовут Хорди Сарда Бонвехи, и он лыжный инструктор.

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