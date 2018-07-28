Прокуроры САП завершили досудебное расследование по делу "Держинвестпроекта"

В 2012 - 2014 годах Госагентство по инвестициям возглавлял Владислав Каськив.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры признали собранные во время досудебного расследования по делу "Держинвестпроекта" доказательства достаточными для составления обвинительного акта.

Об этом сообщает САП в Facebook.

Прокуроры поручили детективам НАБУ сообщить стороне защиты о завершении досудебного расследования и предоставить доступ к материалам досудебного расследования.

В ходе следствия прокуроры САП установили, что в 2012 году из государственного бюджета выделили более 500 млн гривен на ряд национальных проектов.

"В частности, проектов "Качественная вода", предусматривающий установление в крупнейших городах Украины автоматов по розливу питьевой воды, и "Олимпийская надежда-2022", по которому должны быть сведены инфраструктурные объекты для проведения зимних олимпийских игр в Украине", - отметили в САП.

Кроме того, 24 июля в САП согласовали и вручили окончательные сообщения о подозрении в совершении уголовных преступлений восьми подозреваемым, место нахождения которых установлено.

Подозрения в совершении уголовных преступлений касаются ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 205 (приобретение или создание субъектов предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенное повторно), ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах) УК Украины.

"Что касается других соучастников совершения уголовных преступлений, в т.ч. бывшего председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины и его родного брата, который в настоящее время находится в розыске, прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры материалы выделены в отдельное производство и поручено их дальнейшее расследования детективам НАБУ", - добавляют в САП.

В 2012 - 2014 годах Госагентство по инвестициям возглавлял Владислав Каськив.

1 ноября Каськива экстрадировали из Панамы.

В этот же день Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры избрал Каськиву меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога.

Его освободили в зале суда, в течение 5 дней Каськив должен был заплатить залог 160 тысяч. Эту сумму внес юрист Виктор Ермолаев.

Также было известно, что до решения суда Каськив погасил убытки в размере почти 7,5 млн, в нанесении которых его обвиняет прокуратура.

Эту сумму внес отец экс-депутата Евгения Суслова, владелец фермерского хозяйства Иван Суслов.

6 ноября ГПУ обжаловала решение Печерского районного суда.

В 2012 году Каськив подписал соглашение на 1 млрд долларов с испанской кампанией Gas Natural по инвестициям в LNG-терминал в Украине. Позже испанская сторона заявила, что не знает человека, который от их имени подписал контракт. Выяснилось, что этого человека зовут Хорди Сарда Бонвехи, и он лыжный инструктор.