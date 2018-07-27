Германия призвала РФ предоставить Сенцову доступ к лечению

23:26, 27 июля 2018
Общество
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REUTERS

Об этом говорится в заявлении уполномоченного немецкого правительства по правам человека и гуманитарной помощи Бербель Кофлер.

"Тот факт, что Европейский суд по правам человека призвал Россию немедленно предоставить Олегу Сенцов необходимую медицинскую помощь, подчеркивает распространенное беспокойство о его состоянии. Оно только усилилось еще раз с начала голодовки в мае", - говорится в заявлении.

"Я искренне надеюсь, что российское правительство примет решение и в срочном порядке обеспечит полный доступ к медицинской помощи. Я также надеюсь на досрочное освобождение господина Сенцова и господина Кольченко", - отметила Кофлер.

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