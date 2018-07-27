Германия призвала РФ предоставить Сенцову доступ к лечению

В Германии напомнили, что Европейский суд по правам человека призвал Россию немедленно предоставить Олегу Сенцов необходимую медицинскую помощь

Германия призвала Россию безотлагательно оказать медицинскую помощь заключенному украинскому режиссеру Олегу Сенцову.

Об этом говорится в заявлении уполномоченного немецкого правительства по правам человека и гуманитарной помощи Бербель Кофлер.

"Тот факт, что Европейский суд по правам человека призвал Россию немедленно предоставить Олегу Сенцов необходимую медицинскую помощь, подчеркивает распространенное беспокойство о его состоянии. Оно только усилилось еще раз с начала голодовки в мае", - говорится в заявлении.

"Я искренне надеюсь, что российское правительство примет решение и в срочном порядке обеспечит полный доступ к медицинской помощи. Я также надеюсь на досрочное освобождение господина Сенцова и господина Кольченко", - отметила Кофлер.