Звезда "Орла и Решки" беременна: СМИ узнали, кого и когда ждут Тодоренко и Топалов

15:18, 27 июля 2018
Общество
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Тодоренко беременна / фото instagram.com/reginatodorenko

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Как удалось выяснить изданию Super, первенец знаменитостей появится на свет в декабре этого года. По информации СМИ, Регина ждет мальчика. 

Ранее Тодоренко сообщила, что ее бойфренд, российский певец Влад Топалов сделал ей предложение. Кроме того, Регина и Влад посетили вечеринку Glamour, на которой журналисты заметили округлившийся живот артистки. Сама звезда пока не комментирует свое положение.

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Теги: #певец#ведущая