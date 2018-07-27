Звезда "Орла и Решки" беременна: СМИ узнали, кого и когда ждут Тодоренко и Топалов
15:18, 27 июля 2018Общество
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Стал известен пол ребенка Регины Тодоренко и Влада Топалова.
Тодоренко беременна / фото instagram.com/reginatodorenko
28-летняя звезда "Орла и решки" Регина Тодоренко и ее возлюбленный - певец Влад Топалов - скоро впервые станут родителями.
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Как удалось выяснить изданию Super, первенец знаменитостей появится на свет в декабре этого года. По информации СМИ, Регина ждет мальчика.
Ранее Тодоренко сообщила, что ее бойфренд, российский певец Влад Топалов сделал ей предложение. Кроме того, Регина и Влад посетили вечеринку Glamour, на которой журналисты заметили округлившийся живот артистки. Сама звезда пока не комментирует свое положение.
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