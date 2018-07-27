"Такие формы!": сбежавшая в Россию украинская певица похвасталась откровенным фото

Снимок Седоковой набрал почти 113 тысяч лайков, подписчики восхищены ее фигурой.

Украинская поп-певица и экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова показала откровенный снимок.

Его она опубликовала на своей странице в Instagram. На фото она позирует у бассейна в купальнике с коктейлем в руках.

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В посте под кадром, сделанным в "Баку", где сейчас проходит фестиваль "Жара", опальная звезда сетует, что ей приходится много работать.

Подписчики сразу же в комментариях расхвалили аппетитную фигуру бывшей "виагры": "Огонь!", "Такие формы!", "Очень сексуально", "Знойная девочка!", "Попа большая", "Попка классная", "В Баку прилично в таком?".

Как сообщал УНИАН-Таблоид, опальная украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая проживает и работает в России, погостила в Киеве и снова отправилась в Москву.