Раскрыты подробности о состоянии здоровья Иосифа Кобзона

Пресс‐секретарь Кобзона рассказала о его плановом лечении.

Российский и советский певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон находится в больнице на плановом лечении.

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В реанимацию он не попадал. Об этом "360" сообщила его пресс‐секретарь Варвара Виноградова.

"Он на плановом лечении, нет никакой реанимации, никакой критичности нет. Ничего нового, не волнуйтесь", - заявила она.

Ранее СМИ сообщили, что Кобзон находится в реанимации отделения нейрохирургии. Из кареты скорой помощи его якобы выносили на носилках.

На протяжении более 13 лет артист борется с онкологическим заболеванием. В 2004-м артисту сделали первую операцию, в 2009-м – вторую.

Как сообщал УНИАН, Украина лишила народного артиста России Иосифа Кобзона государственных наград, и заблокировала его активы. Об этом говорится в указе президента Украины №126/2018.

Ранее российского артиста и депутата Государственной думы от "Единой России" Иосифа Кобзона лишили звания почетного гражданина города Славянск Донецкой области.

Кобзон неоднократно посещал подконтрольные боевикам города Донецк и Луганск с концертами, также заявляя о поддержке членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Главари боевиков наградили Кобзона знаками "За заслуги перед "ДНР/ЛНР". Министерство культуры Украины внесло артиста в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны.

Кобзону запрещен въезд на территорию Украины, стран ЕС и США.