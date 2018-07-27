Ани Лорак "зажгла" на вечеринке с российскими певцами (фото, видео)

Как можно увидеть на записи, Ани Лорак энергично танцует, прыгает, а Киркоров норовит поцеловать ее.

Опальная украинская артистка Ани Лорак, которая поет и живет в РФ, вместе с российскими звездами зажгла после открытия фестиваля "Жара" в Баку.

Читайте также"О Боже, что ты с собой сделала": Ани Лорак ответила на критику в соцсетях

Видео с вечеринки опубликовал на своей странице в Instagram Николай Басков. На кадрах любительница России вместе с "главным блондином" РФ и Филиппом Киркоровым отрывается под песню "Ибица".

Ани Лорак также позировала с еще одним российским певцом Сергеем Лазаревым, украинскими артистами Никитой Алексеевым и Настей Каменских.

Ранее Ани Лорак поделилась роликом с выступления, на котором она исполняет песню "Ты еще любишь". Артиска спела на международном музыкальном фестивале "Лайма. Рандеву. Юрмала - 2018". Поклонники Ани Лорак в Instagram сразу же раскритиковали ее за фонограмму.