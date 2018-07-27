Привезли в бессознательном состоянии: Иосиф Кобзон попал в реанимацию

11:11, 27 июля 2018
Общество
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Кобзон в реанимации / фото УНИАН

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Отмечается, что в больницу артиста доставили в бессознательном состоянии, передает Тelegram-канал 112.

Так, из кареты скорой помощи его выносили на носилках. Сейчас состояние Кобзона оценивается как тяжелое.

На протяжении более 13 лет артист борется с онкологическим заболеванием. В 2004-м артисту сделали первую операцию, в 2009-м – вторую. 

Как сообщал УНИАН, Украина лишила народного артиста России Иосифа Кобзона государственных наград, и заблокировала его активы. Об этом говорится в указе президента Украины №126/2018. 

Ранее российского артиста и депутата Государственной думы от "Единой России" Иосифа Кобзона лишили звания почетного гражданина города Славянск Донецкой области. 

Кобзон неоднократно посещал подконтрольные боевикам города Донецк и Луганск с концертами, также заявляя о поддержке членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Главари боевиков наградили Кобзона знаками "За заслуги перед "ДНР/ЛНР". Министерство культуры Украины внесло артиста в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны.

Кобзону запрещен въезд на территорию Украины, стран ЕС и США.

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Теги: #Россия#Кобзон#реанимация