Привезли в бессознательном состоянии: Иосиф Кобзон попал в реанимацию

Стало известно, что Иосиф Кобзон попал в больницу в бессознательном состоянии. Артист находится в реанимации.

Российский и советский певец Иосиф Кобзон находится в реанимации отделения нейрохирургии.

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Отмечается, что в больницу артиста доставили в бессознательном состоянии, передает Тelegram-канал 112.

Так, из кареты скорой помощи его выносили на носилках. Сейчас состояние Кобзона оценивается как тяжелое.

На протяжении более 13 лет артист борется с онкологическим заболеванием. В 2004-м артисту сделали первую операцию, в 2009-м – вторую.

Как сообщал УНИАН, Украина лишила народного артиста России Иосифа Кобзона государственных наград, и заблокировала его активы. Об этом говорится в указе президента Украины №126/2018.

Ранее российского артиста и депутата Государственной думы от "Единой России" Иосифа Кобзона лишили звания почетного гражданина города Славянск Донецкой области.

Кобзон неоднократно посещал подконтрольные боевикам города Донецк и Луганск с концертами, также заявляя о поддержке членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Главари боевиков наградили Кобзона знаками "За заслуги перед "ДНР/ЛНР". Министерство культуры Украины внесло артиста в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны.

Кобзону запрещен въезд на территорию Украины, стран ЕС и США.