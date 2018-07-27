Изменился до неузнаваемости: внешний вид Бориса Моисеева напугал поклонников (фото)

Исполнитель хита "Голубая луна", очевидно, не может восстановиться после инсульта.

Российский певец и шоумен Борис Моисеев поделился в сети новым снимками, которые обеспокоили его поклонников.

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Фото, опубликованные артистом в Instagram, были сделаны во время отдыха в Юрмале.

Почитатели творчества певца предположили, что ему трудно самостоятельно передвигаться. Они в комментариях под фото желают ему здоровья и долгих лет жизни.

По данным kp.ru, инсульт Моисеев пережил восемь лет назад, однако проблемы со здоровьем вернулись. Борис, по словам его близких, давно не выступает и с трудом говорит.

Как сообщали СМИ, российский певец Иосиф Кобзон, который борется с онкологическим заболеванием, попал в больницу.