Изменился до неузнаваемости: внешний вид Бориса Моисеева напугал поклонников (фото)

10:13, 27 июля 2018
Общество
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У Бориса Моисеева проблемы со здоровьем / фото instagram.com/bmoiseevpro

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Фото, опубликованные артистом в Instagram, были сделаны во время отдыха в Юрмале.

Почитатели творчества певца предположили, что ему трудно самостоятельно передвигаться. Они в комментариях под фото желают ему здоровья и долгих лет жизни.

По данным kp.ru, инсульт Моисеев пережил восемь лет назад, однако проблемы со здоровьем вернулись. Борис, по словам его близких, давно не выступает и с трудом говорит. 

фото instagram.com/bmoiseevpro
фото instagram.com/bmoiseevpro

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Теги: #певец#болезнь