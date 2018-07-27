В Одессе тариф на вывоз бытовых отходов повысили более чем на 40%

В Одессе тариф на вывоз твердых бытовых отходов повысили более чем на 40%, на 5,61 грн - до 17,01 грн с человека в месяц.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня на заседании принял исполнительный комитет Одесского городского совета.

По словам заместителя директора департамента экономического развития Одесского горсовета Ирины Швыдкой, данный тариф введен для жителей многоквартирных домов.

Аналогичное повышение касается жителей частного сектора: тариф повысили на 9,22 грн – до 28,13 грн с человека в месяц.

Швыдкая утверждает, что с просьбой пересмотреть в сторону увеличения тарифы обратились все пять компаний, которые занимаются в городе вывозом мусора.