"Попа как орех": Настя Каменских похвасталась фигурой в откровенном купальнике
15:29, 26 июля 2018Общество
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Певица, которая сейчас находится в Баку, показала, что наслаждается отдыхом у бассейна в леопардовом купальнике.
Каменских находится в Баку на фестивале "Жара" / фото instagram.com/kamenskux
Украинская поп-исполнительница Настя Каменских, ныне выступающая под псевдонимом NK, поразила поклонников новыми кадрами в Instagram.
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Она опубликовала видео в истории, на котором наслаждается отдыхом у бассейна в леопардовом купальнике.
Настя похвасталась фигурой / фото instagram.com/kamenskux
Ранее сообщалось, что Надя Дорофеева показала соблазнительное фото в купальнике.
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