"Попа как орех": Настя Каменских похвасталась фигурой в откровенном купальнике

Певица, которая сейчас находится в Баку, показала, что наслаждается отдыхом у бассейна в леопардовом купальнике.

Украинская поп-исполнительница Настя Каменских, ныне выступающая под псевдонимом NK, поразила поклонников новыми кадрами в Instagram. Читайте также"Сколько секса!": Настя Каменских порадовала фанатов откровенным фото Она опубликовала видео в истории, на котором наслаждается отдыхом у бассейна в леопардовом купальнике. Ранее сообщалось, что Надя Дорофеева показала соблазнительное фото в купальнике.

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