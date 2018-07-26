"Попа как орех": Настя Каменских похвасталась фигурой в откровенном купальнике

15:29, 26 июля 2018
Общество
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Каменских находится в Баку на фестивале "Жара" / фото instagram.com/kamenskux

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Она опубликовала видео в истории, на котором наслаждается отдыхом у бассейна в леопардовом купальнике.

Настя похвасталась фигурой / фото instagram.com/kamenskux

Ранее сообщалось, что Надя Дорофеева показала соблазнительное фото в купальнике.

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Теги: #Настя Каменских#голая Настя Каменских