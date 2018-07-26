"Пресс подрисовали": в сети раскритиковали новое фото Ани Лорак
14:10, 26 июля 2018Общество
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Артистка показала соблазнительные снимки с репетиции с танцорами своего балета.
Артистка предстала в открытом топе и леггинсах / фото instagram.com/anilorak
Одиозная украинская певица Ани Лорак, которая активно гастролирует в России, показала фото с очередной репетиции вместе со своим балетом.
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Артистка предстала в открытом топе и леггинсах вместе с танцорами своего балета. Соблазнительные снимки она разместила в своем Instagram. Большинству поклонников фигура певицы понравилась.
Однако не все уверены в том, что снимок не обрабатывался графическим редактором. "Пресс-то подрисовали", - предполагает один из комментаторов.
Ранее фото Ани Лорак в соблазнительном наряде раскритиковали в сети.
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