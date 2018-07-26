Стало известно о состоянии экс-военного, который поджег себя в Киеве

Ульянов не получил ожогов и не требует госпитализации.

Доброволец Сергей Ульянов, который поджег себя у здания Минобороны, не пострадал и в госпитализации не нуждается.

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения КГГА, передает "Украинская правда".

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Отмечается, что мужчину после акции доставили в ожоговое отделение.

"Во время обследования выяснилось, что никаких ожогов он не получил, в медицинской помощи или госпитализации не нуждается. Его отпустили домой", - сказали в департаменте.

Как сообщил начальник пресс-службы Командования Сил специальных операций ВСУ Алексей Никифоров, Ульянов уже не впервые угрожал себя поджечь.

"Это не первая угроза себя сжечь. В июне он обратился на горячую линию Министерства обороны и предупредил об акции под зданием оборонного ведомства. Позже он зарегистрировал в КГГА новую акцию самосожжения возле здания посольства США", - написал Никифоров в Facebook.

Как сообщал УНИАН, Ульянов заявил журналистам, что был уволен из армии и безуспешно добивался восстановления. Акцией самосожжения Ульянов хотел привлечь внимание к своей ситуации, а также других военнослужащих.