Украинская певица стала новой ведущей "Орла и Решки" (фото)

Алина будет бороться за золотую карту с Колей Сергой, то есть станет его соведущей в "Орле и Решке".

Бывшая солистка украинской группы REAL O, главная героиня реалити-шоу "Герої&Коханці" певица Алина Астровская стала новой ведущей тревел-шоу "Орел и решка". Читайте такжеВыходит замуж за российского певца: звезда "Орла и Решки" похвасталась обручальным кольцом (фото) Об этом сказано на официальной странице программы о путешествиях в Instagram. "Новая ведущая "Морского сезона 2" Алина Астровская! Просим любить, жаловать и не быть слишком строгими", - сказано в сообщении. Ранее ведущий популярного тревел-шоу "Орел и Решка" Антон Птушкин прокомментировал свой уход из проекта. По его словам, он ни с кем не поссорился, просто настало время что-то менять.

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