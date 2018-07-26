Украинская певица стала новой ведущей "Орла и Решки" (фото)

11:25, 26 июля 2018
Общество
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Астровская будет соведущей Коли Серьги / фото instagram.com/orelireshka_official

Бывшая солистка украинской группы REAL O, главная героиня реалити-шоу "Герої&Коханці" певица Алина Астровская стала новой ведущей тревел-шоу "Орел и решка".

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Об этом сказано на официальной странице программы о путешествиях в Instagram. "Новая ведущая "Морского сезона 2" Алина Астровская! Просим любить, жаловать и не быть слишком строгими", - сказано в сообщении.

Ранее ведущий популярного тревел-шоу "Орел и Решка" Антон Птушкин прокомментировал свой уход из проекта. По его словам, он ни с кем не поссорился, просто настало время что-то менять.

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Теги: #ведущая